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Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:39

Toplu taşımada ve şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu var mı, ne zaman başlıyor? Aşı olmayanlar nasıl seyahat edecek?

Toplu taşımada ve şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu var mı, ne zaman başlıyor? Aşı olmayanlar nasıl seyahat edecek?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin yeni bir genelge yayınladı. Genelgeyle birlikte bazı yerlerde aşı olmayan kişilerden PCR testi isteneceği bildirildi. Bunun üzerine yolculuk planı olan vatandaşlar, toplu taşımada ve şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu var mı diye araştırıyor. Ayrıca aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor sorusu da gündemde. Aşı olmayanlar nasıl seyahat edecek? İşte genelgede konuya ilişkin detaylar.

Bakanlığın 24 Ağustos'ta yayınladığı genelgeye göre, aşı olmayan 18 yaş üstü vatandaşların belli yerlere girişinde negatif PCR testi raporu talep edilecek. Toplum sağlığını korumak ve bulaş oranını düşürmek amacıyla gerçekleştirilen bu uygulama, "toplu taşımada ve şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu var mı, ne zaman başlıyor?" sorularıyla inceleniyor. Aşı olmayan vatandaşların gündeminde "aşı olmayanlar nasıl seyahat edecek?" sorusu da yer alıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NERELERDE GEÇERLİ?

Okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında PCR testi zorunlu olacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız" şeklinde açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde de bu kararın yürürlüğe alındığı bildirildi. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

24 Ağustos tarihli genelgenin kararları 6 Eylül itibariyle yürürlükte olacak. 6 Eylül Pazartesi (bugün) itibariyle iki doz aşısını olmamış ya da Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar genelgede belirtilen yerlere negatif PCR testi beyanında bulunmadan giriş yapamayacak.

TOPLU TAŞIMADA PCR ZORUNLULUĞU VAR MI?

Şehir içi toplu taşımada PCR testi zorunlu değildir. Vatandaşların yalnızca ulaşım kartlarına HES kodu tanımlaması, risk grubunda olup olmadığını bu şekilde beyan etmesi istenmektedir.

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Toplu taşımada ve şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu var mı, ne zaman başlıyor? Aşı olmayanlar nasıl seyahat edecek?
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