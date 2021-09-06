Toplu taşımada ve şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu var mı, ne zaman başlıyor? Aşı olmayanlar nasıl seyahat edecek?

Bakanlığın 24 Ağustos'ta yayınladığı genelgeye göre, aşı olmayan 18 yaş üstü vatandaşların belli yerlere girişinde negatif PCR testi raporu talep edilecek. Toplum sağlığını korumak ve bulaş oranını düşürmek amacıyla gerçekleştirilen bu uygulama, "toplu taşımada ve şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu var mı, ne zaman başlıyor?" sorularıyla inceleniyor. Aşı olmayan vatandaşların gündeminde "aşı olmayanlar nasıl seyahat edecek?" sorusu da yer alıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NERELERDE GEÇERLİ?

Okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında PCR testi zorunlu olacak.