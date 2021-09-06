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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Türkiye’ye ‘dur’ diyeceğiz!

Türkiye’ye ‘dur’ diyeceğiz!

G Grubu’nda yarın oynanacak maçı kazanıp liderliği ele geçirmenin hesaplarını yapan Portakallar iddialı: Kaderimiz kendi ellerimizde

Hollanda Milli Takım kaptanı Georginio Wijnaldum, Karadağ'ı 4-0 mağlup ettikleri maç sonrası Türkiye'yi yenmek için motive olduklarını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Türkiye'ye dur deyip büyük bir adım atmak bizim elimizde. Rakibimizin Karadağ karşısında puan kaybı sonrasında kaderimiz kendi elimizde" dedi. Teknik direkter Van Gaal ise "Hiçbir şey ilk maçtaki gibi olmayacak. Türkiye karşısında galibiyetin bizim için önemini ve değerini biliyoruz" diye konuştu.

AMSTERDAM'DA 2 BİN TÜRK!
55 bin kapasiteli Amsterdam Johan Cruyff Arena'daki Hollanda-Türkiye maçında 36 bin taraftar olacak. Hollanda'da ikamet eden gurbetçilerimiz için kale arkası tribününde 2 bin kişilik yer ayrıldı.

HOLLANDA MÜCADELESİNE İTALYAN HAKEM ORSATO
G Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren, lider Türkiye ile ikinci sırada bulunan Hollanda arasındaki zorlu mücadeleye İtalyan Daniele Orsato atandı. İki sezon önce B.Münih ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalan Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak.

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Türkiye’ye ‘dur’ diyeceğiz!
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