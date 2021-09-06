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Giriş Tarihi: 7.9.2021 00:57

Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2021 2022 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2021 2022 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni eğitim öğretim hayatının başlamasıyla beraber üniversite kayıtları ile ilgili araştırmalar başladı. ÖSYM'nin belirttiği tarihlerde lisans ve önlisans eğitimleri için üniversite kayıtları tamamlanacak. Yüz yüze eğitim heyecanı yaşanırken kayıt için istenen gerekli belgeler arasında diploma, ÖSYM sonuç belgesi çıktısı, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler önem arz ediyor. Peki Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2021 2022 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte konuya yönelik bilgiler…

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite kayıtları için gerekli belgelere çevrildi. Hayal ettikleri üniversiteye kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak istiyor. Kayıt için heyecan yaşayan öğrenciler tamamlaması gereken evraklar listesini merak ediyor. Peki Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2021 2022 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor aksi durumda kayıt hakları olmayacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur…

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim KuruluBaşkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2021 2022 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
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