Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nedir? ÖSYM 2021 Üniversite kaydı için gerekli belgeler ve evraklar neler?

Üniversite kayıtları için elektronik e-Kayıt işlemleri 4 Eylül itibarı ile başladı. Adaylar, 8 Eylül'e kadar elektronik kayıtlarını tamamlayacak. Bunun ardından, ÖSYM'nin belirttiği tarihlerde yüz yüze üniversite kayıtları yapılacak. Bu noktada, üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar da merak konusu oldu. Öyle ki, şahsen kayıtta, istenilen belgelerin ve evrakların eksiksiz olarak tamamlanması ve okula teslim edilmesigerekiyor. ÖSYM, üniversiteye kayıt için gerekli olan belge ve evrakları duyurdu. Peki, 2021-2022 üniversite kayıtları için gereken belgeler neler? Detaylar haberimizin devamında.