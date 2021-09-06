Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nedir? ÖSYM 2021 Üniversite kaydı için gerekli belgeler ve evraklar neler?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 08:09 Son Güncelleme: 6.9.2021 08:09

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nedir? ÖSYM 2021 Üniversite kaydı için gerekli belgeler ve evraklar neler?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nedir? ÖSYM 2021 Üniversite kaydı için gerekli belgeler ve evraklar neler?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar nedir sorusu, öğrencilerin gündeminde ilk sırada bulunuyor. Kazandıkları okullara giderek yüz yüze kayıt yapmayı düşünenler, üniversite kayıtları için gerekli belgeler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Üniversiteye kayıt için lazım olan belgeleri tamamlamadan, kesin kayıt işlemi gerçekleşmiyor. ÖSYM tarafından üniversite kayıt belgeleri paylaşıldı. Peki, 2022 üniversiteye kayıt için gerekli belgeler neler? İşte, şahsen kayıtta kullanılacak üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler ve evraklar listesi 2021

Üniversite kayıtları için elektronik e-Kayıt işlemleri 4 Eylül itibarı ile başladı. Adaylar, 8 Eylül'e kadar elektronik kayıtlarını tamamlayacak. Bunun ardından, ÖSYM'nin belirttiği tarihlerde yüz yüze üniversite kayıtları yapılacak. Bu noktada, üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar da merak konusu oldu. Öyle ki, şahsen kayıtta, istenilen belgelerin ve evrakların eksiksiz olarak tamamlanması ve okula teslim edilmesigerekiyor. ÖSYM, üniversiteye kayıt için gerekli olan belge ve evrakları duyurdu. Peki, 2021-2022 üniversite kayıtları için gereken belgeler neler? Detaylar haberimizin devamında.

Yüz yüze üniversite kayıtları için gereken belgeler ve evraklar | 2021 Üniversiteye kayıt belgeleri nedir?

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler neler? İşte 2021 üniversite kayıt belgeleri ve evrakları

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim KuruluBaşkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu mu? İşte veda eden isim...
Son dakika: Dünya futbolunda tarihi olay! Brezilya - Arjantin maçında kaos: Oyuncular için sınır dışı kararı...
Olayların kadını bu kez hamile
KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı?
Altın fiyatları alım fırsatı mı veriyor? İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu
Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Benfica'dan Gedson Fernandes kararı...
Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Üniversite YKS ek tercih tarihleri - kılavuzu || 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ikinci yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu mu?
Son dakika: 5 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... Bakan Koca'dan 'Okul' uyarısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nedir? ÖSYM 2021 Üniversite kaydı için gerekli belgeler ve evraklar neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA