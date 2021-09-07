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Giriş Tarihi: 7.9.2021 12:17 Son Güncelleme: 7.9.2021 12:18

Antalyaspor Enzo Crivelli'yi transfer etti!

AA
Antalyaspor Enzo Crivelli’yi transfer etti!

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den 26 yaşındaki forvet Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den 26 yaşındaki forvet Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Crivelli kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. İmza törenine katılan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay, satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Crivelli'nin takıma hayırlı olmasını diledi.

Altay, Crivelli ile transferi yüzde 90 tamamladıklarını söyledi.

Crivelli ise Antalya'ya gelmekten mutlu olduğunu dile getirdi. Takımın başarısı için mücadele edeceklerini belirten Crivelli, Antalyaspor'un ligi en iyi sırada bitirmesi için elinden gelen katkıyı sunmak istediğini ifade etti.

Geldiği günden bu yana hem takım tarafından hem de Antalyalılar tarafından çok sıcak karşılandığını anlatan Crivelli, "Başka ilgilenen kulüpler oldu ancak hiçbir kulübün hocası Antalya'da olduğu gibi beni arayıp ne kadar hevesli olduğunu göstermedi. O nedenle hiçbir kulübü kendime bu kadar yakın hissetmedim." dedi.

Başakşehir'de teknik direktörüyle herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydeden Crivelli, "Oradaki arkadaşlarıma, teknik ekibe teşekkür ediyorum. Güzel günlerimiz oldu, şampiyonluk sevinci yaşadık. İlk sene çok iyi performans gösterdim ancak geçen yıl kötü bir sezon geçirdim. Antalyaspor'a geliş amacım Başakşehir'deki ilk sezonumu tekrarlamak ve hatta üzerine koyarak daha büyük başarılar elde etmek." diye konuştu.

Crivelli, kişisel olarak kendisine gol sayısı hedefi belirlemediğini ifade etti.

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Antalyaspor Enzo Crivelli'yi transfer etti!
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