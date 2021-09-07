Antalyaspor Enzo Crivelli’yi transfer etti!

Geldiği günden bu yana hem takım tarafından hem de Antalyalılar tarafından çok sıcak karşılandığını anlatan Crivelli, "Başka ilgilenen kulüpler oldu ancak hiçbir kulübün hocası Antalya'da olduğu gibi beni arayıp ne kadar hevesli olduğunu göstermedi. O nedenle hiçbir kulübü kendime bu kadar yakın hissetmedim." dedi.

Başakşehir'de teknik direktörüyle herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydeden Crivelli, "Oradaki arkadaşlarıma, teknik ekibe teşekkür ediyorum. Güzel günlerimiz oldu, şampiyonluk sevinci yaşadık. İlk sene çok iyi performans gösterdim ancak geçen yıl kötü bir sezon geçirdim. Antalyaspor'a geliş amacım Başakşehir'deki ilk sezonumu tekrarlamak ve hatta üzerine koyarak daha büyük başarılar elde etmek." diye konuştu.

Crivelli, kişisel olarak kendisine gol sayısı hedefi belirlemediğini ifade etti.