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Giriş Tarihi: 8.9.2021 01:22

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021: Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021: Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar?

Açık lisede eğitim gören öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemlerine yoğunluk kazandırıyor. Yüz yüze eğitim devam ederken Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. Adayların ilk olarak T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatırması gerekiyor. Gerekli tüm adımların tamamlanmasının ardından kayıt işlemleri yapılıyor. Peki Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar? 2021 AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ve tüm bilgiler…

Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler için AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı duyurusuna göre adaylar belirtilen tarihler aralığında ilk kayıtlarını ve kayıt yenileme işlemlerini halledebilecekler. İlk defa kayıt yapacak olan adaylar detaylı sorgulamasını sürdürüyor. Peki Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar? 2021 AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

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AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021: Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar?
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