AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021: Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar?

Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler için AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı duyurusuna göre adaylar belirtilen tarihler aralığında ilk kayıtlarını ve kayıt yenileme işlemlerini halledebilecekler. İlk defa kayıt yapacak olan adaylar detaylı sorgulamasını sürdürüyor. Peki Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar? 2021 AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!