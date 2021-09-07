Aşı kartı nasıl alınır, nereden alınır? HES ve e-Nabız aşı kartı alma ve oluşturma ekranı! Aşı pasaportu ne işe yarar?

Aşı çalışmalarının hızlandırılması ve koronavirüs salgınıyla mücadelenin ilerletilmesi sonucu ülkemizde salgınla ilgili yeni bir karar alındı. Bu karara göre, iki doz aşı olmamış vatandaşların çeşitli faaliyetlerde negatif PCR testi sonucu göstermesi zorunlu hale getirildi. Bunun üzerine aşı kartı nasıl alınır ve nereden alınır, aşı pasaportu ne işe yarar, nerelerde kullanılır gibi sorgulamalar hız kazandı. İşte konuyla alakalı soru işaretlerinin yanıtı ile HES ve e-Nabız aşı kartı oluşturma – alma ekranı!
AŞI KARTI NE İŞE YARAR?
Aşı kartı, iki doz aşısını olmuş bireylerin bunu belgelemesini sağlamaktadır. Tek doz aşı olmuş kişiler de bu belge ile tek doz aşı olduğunu gösterebilir. Ülkemizde Ocak ayında başlatılan Covid-19 Aşı Kartı uygulaması ile vatandaşlar aşı kimliklerini yanlarında taşıyarak gerekli yerlerde ibraz edebiliyor.
AŞI KARTI NERELERDE KULLANILIR?
Covid-19 Aşı Kimliği uygulaması ilk ortaya çıktığında yurt dışı seyahatlerinde kullanılıyordu. Pek çok Avrupa ülkesi yurt dışından gelen yolculardan aşı kartı talep ediyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son genelge ile iki doz aşı olmayanlardan istenen zorunlu PCR testi ile aşı kartı yurtiçinde de kullanılmaya başladı. 6 Eylül itibariyle sinema, tiyatro, konser, şehirler arası ulaşım gibi alanlarda istenen zorunlu PCR testi için çift doz aşı olmuş vatandaşlar aşı kartını kullanabiliyor.
HES İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulamasında "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.
E-NABIZ İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, e-Nabız uygulamasından da Aşı Kartı oluşturabilecek.
* e-Nabız uygulamasına giriş yapın.
* Açılan sayfada "COVİD-19 Aşı Durumu" yazısına tıklayın.
* Eğer iki doz aşınızı olduysanız "Covid-19 Aşı Kartı" yazısı yer alacaktır. Yazıya tıklayarak Aşı Kartı oluşturabilirsiniz.