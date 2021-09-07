Aşı kartı nasıl alınır, nereden alınır? HES ve e-Nabız aşı kartı alma ve oluşturma ekranı! Aşı pasaportu ne işe yarar?

Aşı çalışmalarının hızlandırılması ve koronavirüs salgınıyla mücadelenin ilerletilmesi sonucu ülkemizde salgınla ilgili yeni bir karar alındı. Bu karara göre, iki doz aşı olmamış vatandaşların çeşitli faaliyetlerde negatif PCR testi sonucu göstermesi zorunlu hale getirildi. Bunun üzerine aşı kartı nasıl alınır ve nereden alınır, aşı pasaportu ne işe yarar, nerelerde kullanılır gibi sorgulamalar hız kazandı. İşte konuyla alakalı soru işaretlerinin yanıtı ile HES ve e-Nabız aşı kartı oluşturma – alma ekranı!

AŞI KARTI NE İŞE YARAR?

Aşı kartı, iki doz aşısını olmuş bireylerin bunu belgelemesini sağlamaktadır. Tek doz aşı olmuş kişiler de bu belge ile tek doz aşı olduğunu gösterebilir. Ülkemizde Ocak ayında başlatılan Covid-19 Aşı Kartı uygulaması ile vatandaşlar aşı kimliklerini yanlarında taşıyarak gerekli yerlerde ibraz edebiliyor.