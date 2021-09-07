Son Kabine Toplantısı'nın ardından PCR testi zorunluluğu gündeme gelmişti. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından uygulamanın ne zaman başlayacağı da duyuruldu. Belirtilen tarihin gelmesi üzerine AVM'lerde PCR testi zorunlu mu, kimlere zorunlu gibi sorularla bu uygulamanın kapsamı araştırılmaya başladı. Vatandaşlar, alışveriş merkezlerinde PCR testi istenecek mi diye merak ediyor. AVM PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte genelgeye ilişkin detaylar.

PCR ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genelgede belirtilen yerlerde, aşı sürecini tamamlamamış ya da Koronavirüs geçirmemiş vatandaşlardan negatif PCR testi beyanı istenecek. Bu uygulama 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren faaliyete geçecek.