Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan taraftarına seyahat uyarısı!
Giriş Tarihi: 7.9.2021 14:52 Son Güncelleme: 7.9.2021 14:52

Beşiktaş'tan taraftarına seyahat uyarısı!

AA
Beşiktaş’tan taraftarına seyahat uyarısı!

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında siyah-beyazlı takımı desteklemek isteyen taraftarları için kulüpler ve ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmeler sonuçlanana kadar taraftarlara seyahat programı yapmamaları uyarısında bulunularak şunlar kaydedildi:

"UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Ferhan Şensoy'un cenazesindeki yakışıksız konuşmaya tepki: Korsan beyanat!
DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nerede sorgulanır? İŞKUR ile 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
KYK yurt başvuruları ekranı! e-Devlet 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri fiyatı ne kadar?
Son dakika haberi: Kadınlara para verip falakaya yatırmıştı! İfadesi ortaya çıktı
KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak?
Üniversiteler yüz yüze eğitim ne zaman açılacak, başlayacak? 2021-2022 Üniversitelerin açılma tarihi ertelendi mi?
Altın fiyatları alım fırsatını mı işaret ediyor? İslam Memiş tarih vererek açıkladı
Son dakika haberi: Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha mı geliyor? Roberto Carlos transferinde olduğu gibi...
Kabine Toplantısı kararları belli oldu! 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları nedir?
Son dakika haberi: Marcao krizi sonrası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! En az maaş alan isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan taraftarına seyahat uyarısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA