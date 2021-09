Brezilya - Arjantin maçında dünya bu rezilliği konuştu! Belinde silah vardı...

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önceki gece oynanan Brezilya-Arjantin maçının 6. dakikasında büyük bir skandal yaşanmıştı. Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve bu ülkeden dönen 4 Arjantinli oyuncuyu (Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia) karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı etmek isteyerek sahayı basmıştı. Ortalığın karıştığı ve oyuncuların da şoka uğradığı maç ertelenirken, bu olay dünyada büyük ses getirdi.

'KARA LEKE, DÜNYA ÇAPINDA BİR UTANÇ'

İtalyan basınından Corriere dello Sport gazetesi, "Kovid kaosu" başlığını atarken, La Gazzetta dello Sport ise "Kovid karşıtı baskın, Brezilya-Arjantin maçını durdurdu" ifadelerini kullandı. Tuttosport, "Kara bir leke, dünya çapında bir utanç" ifadelerine yer verirken İspanyol As, "Küresel utanç" dedi. Arjantin medyasından ise olay yaratacak bir iddia geldi. Sahaya giren Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilisinin fotoğraflarının yer aldığı haberde, bu kişinin belinde silah olduğu iddia edildi.

FIFA: GÖRÜNTÜLERI ESEFLE KARŞILIYORUZ

FIFA ise maçın ertelenmesi ve yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Futbolseverler, dünya futbolunun en önemli iki ülkesi arasında oynanan maçı izleme olanağından yoksun kaldı. Maç sırasında ortaya çıkan görüntüleri, esefle karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu. Hakemlerin maça ilişkin hazırladığı ilk raporun FIFA'ya ulaştığı da kaydedilerek, "Elde edilen bilgiler, disiplin organlarımız tarafından incelenecek. İncelemenin ardından olaya ilişkin karar verilecek" ifadeleri kullanıldı.

'ŞOV PEŞİNDELER'

The Guardian'a konuşan Arjantinli bir yetkili, "Bizi aşağıladılar, unutmayacağız" derken, The Sun da bir futbolcunun, "Şov peşindeler" serzenişine yer verdi.

BÜLENT TİMURLENK: SORUMLUSU FIFA'DIR

Bu skandalın 1 numaralı sorumlusu FIFA… Dünya Kupası Eleme maçları için futbolun patronu olarak futbolcuların her türlü kısıtlamadan muafiyetli seyahat edebilmeleri konusunda başta İngiliz hükümeti olmak üzere bu sorunu çıkartan her ülke ile görüşüp anlaşmaları gerekiyordu.

Çağlar'ı getiremediğimiz Karadağ maçındaki iki puan kayıp belki bizi Dünya Kupası'ndan edecek. İngiliz kulüplerinin Brezilya'ya bu oyuncuları göndermemesi Arjantin'den 4 oyuncunun kadroda olması… Brezilyalılar işi Güney Amerika'daki büyük rekabetin içinde şova döktüler. Ama biz buna skandal diyoruz. Yoğun takvim yüzünden maçın kaldığı dakikadan itibaren oynanabilme şansı yok. Elbetteki önce insan sağlığı ama her türlü testi yaptırıp sadece kamp ortamında yaşayan ve altını çiziyorum tatile değil resmi maç oynamaya giden futbolcu kafilelerine karantina zorunluluğu getirmek abesle iştigal…