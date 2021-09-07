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Giriş Tarihi: 7.9.2021 18:53 Son Güncelleme: 7.9.2021 18:54

Brezilya-Arjantin maçında yaşananlarla ilgili FIFA harekete geçti!

Brezilya-Arjantin maçında yaşananlarla ilgili FIFA harekete geçti!

FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

NELER YAŞANMIŞTI?

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önceki gece oynanan Brezilya-Arjantin maçının 6. dakikasında büyük bir skandal yaşanmıştı. Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve bu ülkeden dönen 4 Arjantinli oyuncuyu (Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia) karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı etmek isteyerek sahayı basmıştı. Ortalığın karıştığı ve oyuncuların da şoka uğradığı maç ertelenirken, bu olay dünyada büyük ses getirdi.

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Brezilya-Arjantin maçında yaşananlarla ilgili FIFA harekete geçti!
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