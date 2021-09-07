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Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:36

Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve dikkat çekici sahneleriyle çok konuşulan Camdaki Kız, eylül ayının gelişiyle diziseverlerin radarına girdi. Dizinin takipçileri, Camdaki Kız ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman diye araştırmaya koyuldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan dizi, Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu sorusuyla inceleniyor. İşte dizinin yeni sezon tarihi, yayın günü ve saati.

Her karakteriyle ayrı bir psikolojik problemi ele alan Camdaki Kız dizisi yeni sezona başlamaya hazırlanıyor. Dizinin sevenleri Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman ve hangi gün başlayacak diye merak ediyor. Kanal D'de yayınlanan dizi, baskıcı annesinin gölgesi altında büyüyen Nalan'ı ve başına gelen talihsiz olayları işliyor. İşte Camdaki Kız ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı!

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Nalan hayalini kurduğu aşka kavuşur ve Sedat'la evlenir. Ancak annesinin despot yetiştirme tarzı sebebiyle uyanan korkuları bu rüyayı bir kabusa dönüştürür. Bu sırada Feride, Cana'dan Koroğlu ailesinin sırlarını öğrenir ve Sedat'la ilgili gerçek karşısında şok olur. Nalan düğün gecesinde korkuyla annesine koşar ancak Feride onu geri çevirir. Bu sırada olayların gidişatını değiştirecek olan Hayri çıkagelir.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin yeni dizilerinden "Camdaki Kız"ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Nalan ile Sedat'ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek.

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Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?
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