DSİ Genel Müdürlüğü, on binlerce aday arasından en az lise mezunu 2 bin 5 personel alacak. Alımı yapılacak yüzlerce aday kura sonucunda sınava çağırılmaya hak kazanacak. Bugün saat 10:00'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, kontenjan sayısının dört katı kadar aday sınava katılacak. Adaylar, DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve saat kaçta açıklanır sorularına cevap ararken kurumdan gelecek açıklama bekleniyor. İşte İŞKUR DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı!

DSİ SÖZLÜ VE YAZILI SINAV TARİHİ

DSİ sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Kura çekimi sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte sınava girmeye hak kazanan adaylar belli olacak ve sınav tarihleri de sonuçların açıklanmasının ardından açıklanacak.