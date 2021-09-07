Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl görüntülenir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:14

DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl görüntülenir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama

DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl görüntülenir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama

Geçtiğimiz haftalarda İŞKUR tarafından yayınlanan DSİ işçi alımı ilanına göre, Devlet Su İşleri bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 5 personel alımı yapılacak. Bu duyuru ışığında başvuruları alınan adaylar, bugün yapılan DSİ kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır diye araştırıyor. Adaylar, İŞKUR DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılacak açıklamayı takip ediyor. İşte DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile yazılı ve sözlü sınav tarihi!

DSİ Genel Müdürlüğü, on binlerce aday arasından en az lise mezunu 2 bin 5 personel alacak. Alımı yapılacak yüzlerce aday kura sonucunda sınava çağırılmaya hak kazanacak. Bugün saat 10:00'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, kontenjan sayısının dört katı kadar aday sınava katılacak. Adaylar, DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve saat kaçta açıklanır sorularına cevap ararken kurumdan gelecek açıklama bekleniyor. İşte İŞKUR DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı!

DSİ SÖZLÜ VE YAZILI SINAV TARİHİ

DSİ sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Kura çekimi sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte sınava girmeye hak kazanan adaylar belli olacak ve sınav tarihleri de sonuçların açıklanmasının ardından açıklanacak.

DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri daimi personel alımı için kura çekimi bugün saat 10:00'da gerçekleştirildi. DSİ bünyesinde istihdam edilecek personel öncelikle sınava tabii tutuluyor. Bu sınava katılacak adayların tespiti için noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 6 Eylül'de saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde düzenlendi. Kura çekimi için açık kadro sayısının 4 katı asil, aynı sayıda yedek isim çekiliyor.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ kura sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz belli değil. Kurum sonuç tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri'nin internet sitesinde ilan edilecek. Sınava hak kazanan adaylara ayrı bir tebligat yapılmayacak.

DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İŞKUR aracılığıyla DSİ Bölge Müdürlüklerine alımı yapılacak olan daimi işçiler için kura çekimi 6 Eylül'de saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçları, ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

AÇIK KADROLAR NELER?

Yayımlanan duyuruya göre kadro dağılımı şu şekilde:

Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi.

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DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl görüntülenir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
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