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Giriş Tarihi: 7.9.2021 11:35 Son Güncelleme: 7.9.2021 11:41

e-Devlet giriş ekranı ile alt-üst soyağacı tasarlama sorgulama ekranı: 1800-1900 öncesi alt-üst soyağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

e-Devlet giriş ekranı ile alt-üst soyağacı tasarlama sorgulama ekranı: 1800-1900 öncesi alt-üst soyağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce e-Devlet üzerinden erişime açılan soyağacı oluşturma ve sorgulama ekranı hizmetinde yeni bir uygulama olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile tasarlayabilecekleri “Soyağacı Oluşturma” hizmetini geliştirildi. Bu noktada “1800-1900 öncesi alt-üst soyağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet giriş ekranı ile alt-üst soyağacı sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

E-Devlet üzerinden bir dönem oldukça ilgi gören soyağacı oluşturma ekranı yoğun ilgiden yola çıkılarak tasarlanabilir "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açıldı. Binlerce kişi şimdiden detayları merak ederken bu noktada ise "1800-1900 öncesi alt-üst soyağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte e-Devlet ekranı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, geliştirilen yeni Soyağacı Oluşturma sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

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BÜYÜK İLGİ GÖREN SOYAĞACI HİZMETİNDE YENİ UYGULAMA

Vatandaşlar atık nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını tasarlayabilecek İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı.

İçişleri Bakanlığı soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu yeni hizmet sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek.

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AİLE SOYBAĞI 1800'LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

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SOYAĞACI NASIL OLUŞTURULUYOR?

E DEVLET GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.

E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini " seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşabilinecek.

YAŞANABİLECEK YOĞUNLUKLAR DİKKATE ALINDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi de dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.

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Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının;

arka plan tasarımını, metin fontlarını,metin renklerini,çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.

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e-Devlet giriş ekranı ile alt-üst soyağacı tasarlama sorgulama ekranı: 1800-1900 öncesi alt-üst soyağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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