e-Okul Veli bilgilendirme sistemi öğrenci giriş ekranı ve haftalık ders programı sorgulama! İşte e-Okul VBS giriş ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2007 yılında kullanıma açtığı web yazılımı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve velilerin eğitim sürecine ilişkin detaylara elektronik ortamdan ulaşabilmesi adına tasarlanmaktadır. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişini kişiler TC kimlik no, öğrenci numarası ve güvenlik sorusu ile gerçekleştiriyor. Öte yandan okullarına yeni kavuşan öğrenciler e-Okul VBS ile haftalık ders programını sorguluyor. İşte detaylar...
E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.
E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.