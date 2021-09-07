Fırtına’da 4x4 hesabı

SÜPER Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak. En son teknik direktör Ziya Doğan'ın görev yaptığı 2004- 2005 sezonunun ilk 4 haftasında galip gelen Fırtına, Abdullah Avcı ile aynı başarıyı göstermenin mücadelesini verecek.
BAKASETAS DURMUYOR
TRABZONSPOR'UN Yunan yıldızı Bakasetas, milli takımında da boş durmuyor. 28 yaşındaki futbolcu, Yunanistan'ın deplasmanda Kosova ile 1-1 berabere kaldığı maçta asist yaptı