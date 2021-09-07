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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Fırtına’da 4x4 hesabı

Fırtına’da 4x4 hesabı

Trabzonspor, G.Saray’ı da yenerse 17 yıl sonra lige 4’te 4 ile başlayacak

SÜPER Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak. En son teknik direktör Ziya Doğan'ın görev yaptığı 2004- 2005 sezonunun ilk 4 haftasında galip gelen Fırtına, Abdullah Avcı ile aynı başarıyı göstermenin mücadelesini verecek.

BAKASETAS DURMUYOR
TRABZONSPOR'UN Yunan yıldızı Bakasetas, milli takımında da boş durmuyor. 28 yaşındaki futbolcu, Yunanistan'ın deplasmanda Kosova ile 1-1 berabere kaldığı maçta asist yaptı

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