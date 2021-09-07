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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Hücum hattı değil ateş hattı!

VOLKAN DEMİR
Hücum hattı değil ateş hattı!

Transferler ve sakatların dönüşüyle kadrosu genişleyen sarı-lacivertlilerde orta alan ile hücumda dünya yıldızları, Pereira’nın gözüne girebilmek için kıyasıya yarışacak

Fenerbahçe transfer dönemine büyük ölçüde nokta koyarken, sarı-lacivertlilerde sakatların da yavaş yavaş dönüyor olması hücum bölgesindeki zenginliği artırıyor. Kanarya'da herhangi bir milli takıma gitmeyen Berisha, Meyer, Rossi ve Crespo takımla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca İrfan Can antrenmanların tamamına katılmaya başladı. Pelkas bu hafta gün gün kontrol edilerek takıma dahil olacak. Tüm bunların üzerine Mesut Özil, Valencia ve genç Muhammed Gümüşkaya'yı ekleyince ortaya son derece zengin bir hücum hattı çıkıyor.

CRESPO, BERİSHA VE ROSSİ GARANTİ
Teknik direktör Pereira'yı hayli zor bir seçim süreci bekliyor. Portekizli teknik adamın orta alanda Crespo, santrforda Berisha, solda ise Diego Rossi'ye forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Orta alan ve hücumda kalan iki bölge için ise Gustavo, Meyer, Sosa, Zajc, Mert (orta alan), Mesut, İrfan, Valencia, Pelkas ve Muhammed (hücum) büyük bir rekabete girecek.

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Hücum hattı değil ateş hattı!
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