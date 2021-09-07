Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İyi ki arkadaşım var
Giriş Tarihi: 7.9.2021

İyi ki arkadaşım var

OGÜN ŞAHİNOĞLU
İyi ki arkadaşım var

Beşiktaş yönetimi bu dönem yaptığı yıldız transferlerde ‘arkadaş stratejisi’ uyguladı

Sadece Türkiye değil Avrupa'nın da en sürpriz transferlerinden biri olarak gösterilen Miralem Pjanic'in gelişinde Kartal'ın eski stoperi Dusko Tosic'in de imzası vardı. Tosic, saatlerce Nevzat Demir Tesisleri'nde kalarak Boşnak yıldızla irtibatı sağladı. Hatta özel uçağı da Saraybosna'da hazır tuttu. N'Koudou ise Michy Batshuayi transferi için uzun süre arkadaşına dil dökerken 5 günde gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Alex Teixeira transferinde de başrolde Josef de Souza vardı. Bu ikilinin yaz döneminde birlikte tatil yaptığı süreçte Beşiktaş yönetimi fitili ateşlemişti. Suudi Arabistan'dan teklifler gelmesine rağmen yakın arkadaşının da etkisiyle Teixeira, Beşiktaş'a geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

KYK burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları ne zaman ve şartları nedir?
KYK yurt başvuruları başladı! e-Devlet ile 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar?
Üniversiteler yüz yüze eğitimle ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 Üniversitelerin açılış tarihi ertelendi mi?
SON DAKİKA | Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Yeni dava açıldı
DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu?
Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...
YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ÖSYM ile kılavuz yayınlandı mı?
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay: Kömür torbasında buldu! Gramı 45 dolar...
ARKADAŞINA GÖNDER
İyi ki arkadaşım var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA