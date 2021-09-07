İyi ki arkadaşım var

Beşiktaş yönetimi bu dönem yaptığı yıldız transferlerde ‘arkadaş stratejisi’ uyguladı
Sadece Türkiye değil Avrupa'nın da en sürpriz transferlerinden biri olarak gösterilen Miralem Pjanic'in gelişinde Kartal'ın eski stoperi Dusko Tosic'in de imzası vardı. Tosic, saatlerce NevzatDemir Tesisleri'ndekalarak Boşnak yıldızlairtibatı sağladı. Hatta özel uçağı da Saraybosna'da hazır tuttu. N'Koudou ise Michy Batshuayi transferi için uzun süre arkadaşına dil dökerken 5 günde gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Alex Teixeira transferinde de başrolde Josef de Souza vardı. Bu ikilinin yaz döneminde birlikte tatil yaptığı süreçte Beşiktaş yönetimi fitili ateşlemişti. SuudiArabistan'dan teklifler gelmesinerağmen yakın arkadaşının da etkisiyleTeixeira, Beşiktaş'a geldi.