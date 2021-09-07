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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Kardeş Balotelli de geldi!

Kardeş Balotelli de geldi!
Süper Lig'de Adana Demirspor'un transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi de artık Türkiye'de forma giyecek.. Abisi gibi forvet mevkiinde görev alan 28 yaşındaki Enock Barwuah Balotelil, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İtalya'da Serie D takımı USD Caravaggio'da ter döken ve son maçına 9 Şubat 2020'de çıkan İtalyan futbolcu, bir süredir Mario Balotelli ile Adana Demirspor'da idmanlara çıkıyordu. Kardeş Balotelli, şimdiye kadar kariyerini yalnızca İtalya'nın 4. lig ekiplerinde geçirmişti.

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Kardeş Balotelli de geldi!
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