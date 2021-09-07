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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Kerem Aktürkoğlu’na zam

MEHMET ÖZCAN
Kerem Aktürkoğlu’na zam

İç transfer harekâtına başlayan yönetim ilk adımı atıyor. Genç oyuncusunun gönlünü almak isteyen Galatasaray, takımın en az kazanan ismi olan Kerem Aktürkoğlu’nun ücretini 4 milyon TL seviyesine çıkaracak

Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere geldi ve üç oyuncu için bu ay içerisinde somut adımlar atılacak. Bordeaux'ya transferi direkten dönen Mostafa Mohamed, yönetimin gündeminde ilk sırayı kaplıyor. 77. dakikada oyuna girdiği Gabon deplasmanında 90'da attığı golle ülkesini yenilmekten kurtaran Mısırlı golcüden özel hayatına dikkat etmesi istenecek. Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılacak.

KEREM 20 MİLYON EURO
Marcao'yu affeden sarı- kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktür- koğlu'nun da gönlünü alacak. 900 900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

LUYİNDAMA STRATEJİSİ
Marcao'nun ligde cezasının sürmesiyle stoperde oynamaya devam edecek olan Luyindama'ya ise stratejik davranılacak. Kongolu stoperin bir yıl kalan sözleşmesi benzer mali şartlarda 2 yıl uzatılmaya çalışılacak ve sezon sonu serbest kalması önlenecek.

3.5
Geçtiğimiz sezonun başında 200 bin Euro piyasa değeri olan oyuncu, geride kalan sürede değerini katlayıp 3.5 milyon Euro'ya ulaştı.

ALİOU DİENG PAZARLIĞI
Galatasaray'ın orta sahadaki B planı olarak bilinen Aliou Dieng için Mısır basınına göre sarı-kırmızılılar resmi teklif yaptı. Mısır'da El Ahly forması giyen 23 yaşındaki Malili oyuncu için Aslan'ın 1.5 milyon dolar kiralama artı 5.5 milyon dolar da satın alma opsiyonu önerdiği iddia edilirken 8 milyon dolar isteyen Mısır kulübünün teklifi reddettiği duyuruldu.

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Kerem Aktürkoğlu’na zam
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