Kerem Aktürkoğlu’na zam

İç transfer harekâtına başlayan yönetim ilk adımı atıyor. Genç oyuncusunun gönlünü almak isteyen Galatasaray, takımın en az kazanan ismi olan Kerem Aktürkoğlu’nun ücretini 4 milyon TL seviyesine çıkaracak
Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere geldi ve üç oyuncu için bu ay içerisinde somut adımlar atılacak. Bordeaux'ya transferi direkten dönen Mostafa Mohamed, yönetimin gündeminde ilk sırayı kaplıyor. 77. dakikadaoyuna girdiği Gabon deplasmanında90'da attığı golle ülkesiniyenilmekten kurtaran Mısırlıgolcüden özel hayatına dikkatetmesi istenecek. Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılacak.
KEREM 20 MİLYON EURO
Marcao'yu affeden sarı- kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktür- koğlu'nun da gönlünü alacak. 900 900 bin TL garanti paraylaGalatasaray'ın en az kazanan ismiolan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.
LUYİNDAMA STRATEJİSİ
Marcao'nun ligde cezasının sürmesiyle stoperde oynamaya devam edecek olan Luyindama'ya ise stratejik davranılacak. Kongolustoperin bir yıl kalan sözleşmesibenzer mali şartlarda 2 yıluzatılmaya çalışılacak ve sezonsonu serbest kalması önlenecek.
3.5
Geçtiğimiz sezonun başında 200 bin Euro piyasa değeri olan oyuncu, geride kalan sürede değerini katlayıp 3.5 milyon Euro'ya ulaştı.
ALİOU DİENG PAZARLIĞI Galatasaray'ın orta sahadaki B planı olarak bilinen Aliou Dieng için Mısır basınına göre sarı-kırmızılılar resmi teklif yaptı. Mısır'da El Ahly forması giyen 23 yaşındaki Malili oyuncu için Aslan'ın 1.5 milyon dolar kiralama artı 5.5 milyon dolar da satın alma opsiyonu önerdiği iddia edilirken 8 milyon dolar isteyen Mısır kulübünün teklifi reddettiği duyuruldu.