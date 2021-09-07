KYK burs başvurusu başladı mı, nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak?

Merakla beklenen yurt başvuruları başladı. Bu gelişmenin ardından 2021-2022 KYK burs başvuruları için heyecan da bir hayli arttı. bilindiği gibi, her yıl yüz binlerce öğrenciyi geri ödemesiz bir şekilde KYK bursu sağlanırken geri ödemeli olarak ise KYK öğrenim kredisi veriliyor. Yurt başvurularının ardından KYK burs başvuruları başladı mı, işlemleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

KYK burs başvuruları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu yıl da KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamındaki şartları taşıyan adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilir. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

İşte, KYK burs kredi başvurularında son durum