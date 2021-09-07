Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 11:20

La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir?

La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel ikinci kısım 6. 7. 8. 9. 10. Bölüm ne zaman izlenir?

Casa De Papel dizisi 5. Sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Final sezonunun 5 bölümü izleyiciyle buluşurken, yayınlanan bölümleri izleyen seyirciler, “La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?” diye araştırıyor. Dizinin sevenleri, final sezonunda olacakları büyük bir heyecanla beklerken yeni bölümlerin yayın tarihi belli oldu. La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir? İşte yeni bölüm yayın tarihi.

Dünya çapında hayran kitlesi edinen İspanya yapımı La Casa De Papel dizisi final sezonu başladı. Dijital platformda yayınlanan dizi iki kısım halinde izleyiciyle buluşuyor. İlk 5 bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, son 5 bölümün ne zaman geleceği dizi hayranlarının gündeminde yer alıyor. La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir diye merak eden izleyiciler, yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON BAŞLADI MI?

Final sezonu olan 5. Sezon 3 Eylül itibariyle başladı. La Casa De Papel 5. Sezon ilk beş bölümü 3 Eylül'de yayınlandı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre La Casa De Papel 5. Sezon ikinci kısım bölümleri olan 6. 7. 8. 9. Ve 10. Bölümler 3 Aralık'ta yayınlanacak.

LA CASA DE PAPEL DEVAMI NE ZAMAN?

5. sezonu iki kısım halinde yayınlanan dizinin ikinci kısım bölümleri Aralık ayında yayınlanacak. Bu bölümlerle birlikte dizi final yaparak ekranlara veda edecek.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Dizinin ilk beş bölümünün yayınlanması bazı izleyicilerde hayal kırıklığına neden oldu. Sezonun 5 bölümden ibaret olduğunu düşünen seyirciler dizinin 5. Bölüm ile final yaptığını düşündü. Ancak dizinin final sezonu olan 5. Sezon 10 bölümden oluşuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ferhan Şensoy'un cenazesindeki yakışıksız konuşmaya tepki: Korsan beyanat!
DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
KYK yurt başvuruları başladı! e-Devlet ile 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri fiyatı ne kadar?
Bu dönem üniversiteler yüz yüze eğitimle ne zaman açılacak? 2021-2022 Üniversitelerin açılma tarihi ertelendi mi?
Son dakika haberler: İşsizliği azaltacak müthiş hamle! 3 yılda 3.5 milyon istihdam
Kabine Toplantısı kararları belli oldu! 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları nedir?
KYK burs başvuruları başladı mı ve nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvurusu ne zaman ve şartları neler?
Son dakika haberi: Kadınlara para verip falakaya yatırmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: Marcao krizi sonrası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! En az maaş alan isim...
Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...
ARKADAŞINA GÖNDER
La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA