La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir?

Dünya çapında hayran kitlesi edinen İspanya yapımı La Casa De Papel dizisi final sezonu başladı. Dijital platformda yayınlanan dizi iki kısım halinde izleyiciyle buluşuyor. İlk 5 bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, son 5 bölümün ne zaman geleceği dizi hayranlarının gündeminde yer alıyor. La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir diye merak eden izleyiciler, yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON BAŞLADI MI?
Final sezonu olan 5. Sezon 3 Eylül itibariyle başladı. La Casa De Papel 5. Sezon ilk beş bölümü 3 Eylül'de yayınlandı.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapılan açıklamaya göre La Casa De Papel 5. Sezon ikinci kısım bölümleri olan 6. 7. 8. 9. Ve 10. Bölümler 3 Aralık'ta yayınlanacak.
LA CASA DE PAPEL DEVAMI NE ZAMAN?
5. sezonu iki kısım halinde yayınlanan dizinin ikinci kısım bölümleri Aralık ayında yayınlanacak. Bu bölümlerle birlikte dizi final yaparak ekranlara veda edecek.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON KAÇ BÖLÜM?
Dizinin ilk beş bölümünün yayınlanması bazı izleyicilerde hayal kırıklığına neden oldu. Sezonun 5 bölümden ibaret olduğunu düşünen seyirciler dizinin 5. Bölüm ile final yaptığını düşündü. Ancak dizinin final sezonu olan 5. Sezon 10 bölümden oluşuyor.