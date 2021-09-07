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Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:16

Palu Ailesi olayı nedir, davasında son durum ne? Müge Anlı'daki Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi!

Palu Ailesi olayı nedir, davasında son durum ne? Müge Anlı’daki Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi!

Müge Anlı programında bir dönem Türkiye’yi ayağa kaldıran Palu Ailesi olayı bugünkü gelişmelerle beraber yeniden gündemdeki yerini aldı. Kocaeli ilinde yaşanan olayda tecavüz, istismar, cinayet gibi birçok suçlamayla soruşturulan aile duyanların kanını dondurmuştu. Davada bugün yeni gelişmeler yaşanırken öte yandan “Palu Ailesi olayı nedir, davasında son durum ne?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile adını duyuran Palu Ailesi davasına ilişkin detaylar...

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Palu Ailesi davasında yaşanan gelişmeler sonrası araştırmalar hız kazandı. "Palu Ailesi olayı nedir, davasında son durum ne?" soruları bugün gündemdeki yerini aldı. Türkiye'yi ayağa kaldıran Palu Ailesi olayı; Kocaeli ilinde yaşayan bu ailenin tecavüz, istismar, cinayet gibi kan donduran suçlamalarla yargılandığı dava olarak bilinmektedir. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da günlerce konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar...

Müge Anlı'da masaya yatırılan Palu Ailesi, uzun bir süre gündemi meşgul etmiş, bütün ülkeyi ayağa kaldıran gelişmeler vatandaşlar tarafından yakın takip şeklinde izlenmişti.Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili Kocaeli başsavcılığı harekete geçmiş ve olay sonuçlanmıştı.Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınmıştı.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da günlerce konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar...

"KENDİSİ DAHİL HERKESE İSPİRTO İÇİRDİ"

Hakkında usulsüz ölü gömme gerekçesiyle dava açılan Havva Palu duruşma sırası yaptığı savunmasında, "Bu duruma beni düşüren kardeşlerim Y.Ş. E.T. ile yeğenlerim E.T. ve E.T.'dir. Bizim üzerimize cinleri musallat ettiler. Bunun üzerine Tuncer Ustael bize yardım için yanımıza geldi. 2008 yılından sonra birlikte kalmaya başladık

Kardeşlerim bize korku verdiler, "Sizi öldürürüz, bizim adamlarımız var" dediler. Tuncer'de bize, "Dua edin bunların yalanı ortaya çıksın" dedi ama biz dua edemedik. Cinlerin bize musallat olmalarını engellemek için kendisi dahil herkese ispirto içirdi. Melike ispirto içince başı döndü. Tuncer, Melike'nin öldüğünü söyledi.Bunların olduğu sırada M.G.'nin evinde kalıyorduk. Tuncer Melike'yi aldı götürdü bilmiyorum Melike benim torunum onu ben gömmedim. Meryem'de kızım oda gitti. İkisinin de geleceğini düşünüyorum. Allah istedikten sonra ölü dirilir gelir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'da günlerce konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar...

AÇLIKTAN SAĞLIKLI DÜŞÜNEMEZ OLDUM

Havva Palu, "Tuncer, evde kaldığımız sürede bizi ayrı odalara koydu birbirimizden haber alamdık ve bizi aç bıraktı. Açlıktan sağlıklı düşünemez oldum. Kocaeli'nde yaşarken bize cinlerin musallat olduğunu söyledi.

Ben cinleri sivrisinek şeklinde gördü. Kur'an okuyup dua ediyorduk, duvarları kırdık ama cinlerin gelmesine engel olamadık evi terk ettik. Y.Ş.'nin ailesi bize çok eziyet etti. Hatta evimizi yakmaya çalıştılar, çarşaflı insanları vardı kalabalıklardı" diye konuştu.

EVİN BİRAZ UZAĞINA NEHİR KENARINDA BİR AĞACIN DİBİNE GÖMDÜK

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan ve savunması alınan sanık Ayşe Palu, "Babam hariç hepimiz aynı evde yaşıyorduk. Tuncer, şifa bulmamız için kendi dahil hepimize ispirto içirdi.

Ben Melike'nin içtiğini görmedim sonra Melike'nin yanına gittim ağzından köpük geliyordu. Öldüğünü anladık. Annem yıkadı daha sonra evin biraz uzağına nehir kenarında bir ağacın dibine gömdük.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'da günlerce konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar...

Gömdüğümüz yer mezarlık değildi. Sebebini bilmiyorum Tuncer bizi dövüyordu ve aç bırakıyordu. İstanbul'daki evinde kaldığımızda benim karnım şişti. Doktora götüreceğim diye beni bir araziye götürüp, bana tecavüz etti ve benim bun rızam yoktu" şeklinde konuştu.

ANNEM VE AYŞE'NİN İFADELERİ YALANDIR

Annesinin ve Ayşe Palu'nun yapmış oldukları savunmaları yalanlayan sanık Emine Ustael, "2006 yılında babam Meryem'in eşi Ahmet Tanhal'ı öldürdü. Biz o zamanlarda İstanbul'daydık. Babamın yakını Y.Ş. Emine Tanhal'ı, bizi ve annemi öldürmekle tehdit ediyordu.Biz de Tuncer ile anneme sahip çıktık. Annem ve Meryem bizim yanımızda kalmaya başladı. Meryem sürekli Tanhal'lar ile görüşüyor ve bizi onlara ispiyonluyordu.Baskıdan kurtulmak için Kocaeli'ne geldik ve arabada yaşamaya başladık. Y.Ş. bizi takip etti. bir gece Meryem arabadan indi ve gitti bir daha gelmedi.Sonra Ferizli ilçesi Kuzca köyünde yaşamaya başladık. Melike Tanhal'ı annemden istediler annem ve Ayşe'nin ifadeleri yalandır. Ben Melike'yi ölü görmedim Melike ölmedi. İspirto olmadı. Ayşe ve annem baskı altında yalan söylüyorlar. Ben görmedim ve suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'da günlerce konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar...

HAVVA PALU TAHLİYE EDİLDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Havva Palu'nun yaşı itibarı ile ve pandemi nedeniyle tahliyesini, sanık Tuncer Ustael, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Palu Ailesi olayı nedir, davasında son durum ne? Müge Anlı'daki Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi!
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