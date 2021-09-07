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Giriş Tarihi: 8.9.2021 01:18 Son Güncelleme: 8.9.2021 01:29

Pjanic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı!

DHA
Pjanic’in performansı galibiyet için yeterli olmadı!

Beşiktaş’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, ülkesi Bosna Hersek’in Kazakistan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Diğer yandan Sörloth ve Feghouli de geceyi golle kapattı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Bosna Hersek, sahasında Kazakistan'ı konuk etti. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kazakistan 51'inci dakikada Islambek Kuat'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 74'üncü dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Pjanic, 86'ncı dakikada da Menalo'nun attığı golde asisti yapan isim oldu ve Bosna Hersek mücadelede 2-1 öne geçti. Kazakistan'dan Zainutdinov 90+5'inci dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2. Bosna Hersek bu sonuçla gruptaki 4'üncü maçından da galibiyet çıkartamadı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic, 90 dakika sahada kalıp; 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan İttifak Holding Konyaspor'un file bekçisi İbrahim Sehic de mücadelede 90 dakika görev yaptı. Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada forma giymedi.

FEGHOULİ GOLÜNÜ ATTI

Dünya Kupası Afrika elemeleri maçında Burkina Faso'ya konuk olan Cezayir sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Cezayir'in tek golünü 18. dakikada Galatasaraylı Feghouli kaydetti.

SÖRLOTH GECEYİ BOŞ GEÇMEDİ

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruptaki rakiplerimizden biri olan Norveç, Cebelitarık'ı 5-1 mağlup etti ve puanını 13'e çıkararak 2. sıraya yerleşti. Haaland'ın hat-trick yaptığı gecede Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth da 1 gol kaydetti.

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Pjanic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı!
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