Sadakatsiz dizisi severler buraya! Sadakatsiz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. İlk sezonunda izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın final bölümünde Asya ve Derin ölümün kıyısında bir yerde kalmıştı. Heyecanla beklenen yeni bölümlerde neler yaşanacağı merakla beklenirken öte yandan "Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte Sadakatsiz yeni sezon tarihi ve tüm detaylar...
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin 2. sezonuyla Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Tarih netleştiğinde detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?