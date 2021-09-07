Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi ile 6 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:44 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:44

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi ile 6 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi ile 6 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

207 Milyon TL’lik MPİ tarihinin en yüksek büyük ikramiye tutarına erişen, haftalık düzende 3 gün MPİ canlı çekilişi sonucunda kazandıran numaraları belirlenerek şan oyunu severlere duyurulan MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilecek. Rekor büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden oyunu oynayanlar şanslı numaraları merak ederek “MPİ 6 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi aracılığıyla 6 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. 207 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler "MPİ 6 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aranmaya devam ediyor.

MPİ 6 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Online ile 6 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 6 Eylül Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi ile 6 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
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