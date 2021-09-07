Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Senin yerin zirve
Giriş Tarihi: 7.9.2021

Senin yerin zirve

Senin yerin zirve
A Milliler, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki en kritik maçına bugün 21.45'te Hollanda karşısında çıkıyor. 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılar, rakibini yenerse yerini koruyacak ve sonraki 4 maç için büyük öz güven kazanacak. Hollanda ile birlikte 10 puana sahip ve averajla 3. sıradaki Norveç'in grubun puansız tek takımı Cebelitarık'la oynayacağı düşünüldüğünde, Hollanda karşısında alacağımız beraberlik bizi ikinci sıraya düşürecek. Norveç kazanır, millilerimiz yenilirse lider gittiğimiz Hollanda'dan 3. döneriz ki bu hiç ama hiç düşünmek istemediğimiz sonuç.

GÜNEŞ'IN ŞİFRESİ 4-2!
TÜRKİYE, 24 Mart'ta Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yenerken sahaya 11'de çıkan 6 isim rövanşta da görev yapacak. Kalede Uğurcan, stoperde Çağlar, ön liberoda Okay, merkezde Hakan, sol önde Kenan ve ileri uçta Burak olacak. Çağlar'ı tandemde Merih tamamlayacak. Sakat Umut yerine sol bekte forma Mert Müldür'ün… Sezona formda başlayan Cengiz Ünder sağ önde, Hollanda'da yetişmiş gurbetçimiz Orkun Kökçü 8 numarada oynayacak. Ozan Tufan maç eksiği nedeniyle yedek soyunacak. Sakatlığı bulunan Zeki'nin yerine de sağ bekte Kaan Ayhan görev alacak.

'ESKİ RAHATLIĞIMIZ ŞU ANDA YOK'
Güneş, 4-2 kazandığımız Hollanda ve 3-0 aldığımız Norveç maçlarına da değinerek, "Hollanda ve Norveç karşısındaki oyun rahatlığımız, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yok. Ama Karadağ maçından memnunum. Cebelitarık maçında da elimizden geleni gösterdik" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

KYK burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları ne zaman ve şartları nedir?
KYK yurt başvuruları başladı! e-Devlet ile 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar?
Üniversiteler yüz yüze eğitimle ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 Üniversitelerin açılış tarihi ertelendi mi?
SON DAKİKA | Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Yeni dava açıldı
DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu?
Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...
YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ÖSYM ile kılavuz yayınlandı mı?
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay: Kömür torbasında buldu! Gramı 45 dolar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Senin yerin zirve
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA