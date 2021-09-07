Senin yerin zirve

A Milliler, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki en kritik maçına bugün 21.45'te Hollanda karşısında çıkıyor. 11 puanla liderlik koltuğundaoturan Ay-Yıldızlılar, rakibini yenerse yerini koruyacak ve sonraki 4 maç için büyük öz güven kazanacak. Hollanda ile birlikte 10 puana sahip ve averajla 3. sıradaki Norveç'in grubun puansıztek takımı Cebelitarık'laoynayacağı düşünüldüğünde, Hollanda karşısında alacağımız beraberlik biziikinci sıraya düşürecek. Norveç kazanır, millilerimizyenilirse lider gittiğimizHollanda'dan 3. döneriz ki bu hiç ama hiç düşünmek istemediğimiz sonuç.
GÜNEŞ'IN ŞİFRESİ 4-2! TÜRKİYE, 24 Mart'ta Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yenerken sahaya 11'de çıkan 6 isim rövanşta da görev yapacak. Kalede Uğurcan, stoperde Çağlar, ön liberoda Okay, merkezde Hakan, sol önde Kenan ve ileri uçta Burak olacak. Çağlar'ı tandemde Merih tamamlayacak. Sakat Umut yerine sol bekte forma Mert Müldür'ün… Sezona formda başlayan Cengiz Ünder sağ önde, Hollanda'da yetişmiş gurbetçimiz Orkun Kökçü 8 numarada oynayacak. Ozan Tufan maç eksiği nedeniyle yedek soyunacak. Sakatlığı bulunan Zeki'nin yerine de sağ bekte Kaan Ayhan görev alacak.
'ESKİ RAHATLIĞIMIZ ŞU ANDA YOK'
Güneş, 4-2 kazandığımız Hollanda ve 3-0 aldığımız Norveç maçlarına da değinerek, "Hollanda ve Norveç karşısındaki oyun rahatlığımız, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yok. Ama Karadağ maçından memnunum. Cebelitarık maçında da elimizden geleni gösterdik" dedi.