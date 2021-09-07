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Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:08 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:08

Son Dakika: Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar kaç lira oldu? (7 Eylül 2021)

Son Dakika: Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar kaç lira oldu? 7 Eylül 2021

Altın fiyatları, serbest piyasaların ikinci işlem gününe son dakika hareketliliği yaşayarak başladı. Haftalardır aşağı ve yukarı yönlü dalgalanma içerisinde olan altın fiyatları, Salı gününe yükselişle girdi. Bu noktada, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı değişiklik gösteriyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 7 Eylül 2021 bugün...

Altın fiyatları son dakika haberi... Canlı altın fiyatları, hafta içi yakından takip ediliyor. Düğün ve nikahlardaki mevsiminin sona gelinmesiyle birlikte çeyrek altın ve gram altına olan ilgi azaldı. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen değer görüyor. Durum böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.

7 EYLÜL ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.215,00
  • Satış: 3.264,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.194,00
  • Satış: 3.251,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 485,94
  • Satış: 486,02

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 790,00
  • Satış: 802,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.580,00
  • Satış: 1.604,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.102,61
  • Satış: 3.163,78

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 438,61
  • Satış: 455,57

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika: Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar kaç lira oldu? (7 Eylül 2021)
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