Son dakika! Burak Yılmaz'dan çok sert açıklamalar: "Top daha fileye girmeden 'Şenol istifa' diyenler..."

"NE DİYECEĞİMİZİ BİLEMİYORUM"

Burak Yılmaz: "Utanç verici bir gece. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Arkadaşlarımız, teknik heyet, tüm Türkiye olarak çok üzgünüz. Herkesten özür dileriz. Arkadaşlarımız çok genç ve çok değerli. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmalıyız."