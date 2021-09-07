Son dakika! Burak Yılmaz'dan çok sert açıklamalar: "Top daha fileye girmeden 'Şenol istifa' diyenler..."

Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde A Milli Takımımız, Hollanda'da kabus gibi bir gece yaşadı. İlk yarısını 3-0 geride kapattığımız maçı 6-1 kaybettik. Çağlar Söyüncü 44. dakikada kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı.
BURAK YILMAZ'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR
Maçın ardından flaş açıklamalarda bulunan kaptan Burak Yılmaz, Şenol Güneş ve oyuncular hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"NE DİYECEĞİMİZİ BİLEMİYORUM"
Burak Yılmaz: "Utanç verici bir gece. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Arkadaşlarımız, teknik heyet, tüm Türkiye olarak çok üzgünüz. Herkesten özür dileriz. Arkadaşlarımız çok genç ve çok değerli. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmalıyız."
Burak Yılmaz: "Bedel için her şeyi üstlenirim. Belki iyi bir abilik yapamadım, iyi bir kaptanlık yapamadım."
"ÖNCE İÇİMİZDEKİ TEMİZLEMEMİZ LAZIM"
Burak Yılmaz: "Tek bir kişiye bu hesabı kesemeyiz. Hocamız, oyuncularımız, yönetimimiz, başkanımız... İyi günde nasıl bir aile oluyorsak, kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizdekileri temizlememiz lazım. Ben her şeyi üstlenmeye hazır bir oyuncu olarak söylüyorum."
Burak Yılmaz: "İçimizden görünüp, terbiyesizce tweet atanlara söylüyorum. Artık ahbap-çavuş ilişkisiyle, birilerinin adamı olarak bu olmuyor. Ben kimsenin adamı değilim. Önce kendi içimizi temizlememiz gerekiyor."
"BU TERBİYESİZLİKTİR"
Burak Yılmaz: "Top daha fileye girmeden 'Şenol istifa' diye bağırılıyorsa bu terbiyesizliktir. Bizim içimizde gibi görünüp arkamızdan terbiyesizce paylaşım yapanlara dur dememiz lazım."
"BEN ASLANLAR GİBİ BIRAKMASINI DA BİLİRİM"
Burak Yılmaz: "36 yaşındayım. Bazı eski oyuncular 31-32 yaşında futbolu bırakıyorlarsa benim suçum değil. Ben aslan gibi buralara geldim, aslan gibi bırakmasını da bilirim."
"İSTİFA KARARI ALIRSAM SİZE AÇIKLARIM ZATEN"
Şenol Güneş: Bundan sonra alacağım karar, şu anda alacağım bir karar değil. O kararı alınca size açıklarım zaten. Ülkem için takım için en doğru olanı yapacağımı biliyorum. Oyuncularımın beni korumasına gerek yok, ben onları korurum.
Şenol Güneş: "1 senedir neden maaşlar anlatıldı, neden bu saldırı yapıldı onu bilmiyorum. Düzen öyle, şeytanlık mı var başka bir şey mi var bilmiyorum."
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan sordu: "Sorumluluk benim dediniz. İstifa mı edeceksiniz yoksa kadroda revizyon mu yapacaksınız?"
Şenol Güneş: "Ne yapacağımla ilgili konuşurum. Ancak bir senedir, 'Git' deniyor. Maaş deniyor. Mutlu değilim, huzursuzum. Şu anki tablo iyi değil."