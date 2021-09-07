Son dakika: Galatasaray’dan iç transfer hamlesi! Mostafa Mohamed’e dikkat çeken uyarı...

GALATASARAY ELNENY TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için Elneny ile görüşmüştü. Mohamed Elneny'nin transferi konusunda Beşiktaş da istekliydi. Elneny'nin kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon € talep etti.

William D'avila'nın devreye girmesiyle Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro ve dört senelik sözleşme istedi.