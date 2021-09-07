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Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:00

Son dakika: Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! Mostafa Mohamed'e dikkat çeken uyarı...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’dan iç transfer hamlesi! Mostafa Mohamed’e dikkat çeken uyarı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da iç transferde gelişmeler yaşanıyor. İç transfer harekâtına başlayan yönetim ilk adımı Kerem Aktürkoğlu için atacak. Genç oyuncusunun gönlünü almak isteyen Galatasaray, takımın en az kazanan ismi olan Kerem Aktürkoğlu’nun ücretine zam yapacak. Diğer yandan Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mostafa Mohamed'e dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun alacağı ücret ve Mostafa Mohamed'e yapılan flaş uyarı...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere geldi ve üç oyuncu için bu ay içerisinde somut adımlar atılacak. Diğer yandan Bordeaux'ya transferi direkten dönen Mostafa Mohamed, yönetimin gündeminde ilk sırayı kaplıyor.

MOSTAFA'YA ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ UYARI YAPILDI

77. dakikada oyuna girdiği Gabon deplasmanında 90'da attığı golle ülkesini yenilmekten kurtaran Mısırlı golcüden özel hayatına dikkat etmesi istenecek. Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılacak.

G.SARAY'DAN İÇ TRANSFER HAMLESİ

Marcao'yu affeden sarı- kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktür- koğlu'nun da gönlünü alacak. 900 900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak.

KEREM'İN ÜCRETİ 4 MİLYON TL OLACAK

Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

LUYİNDAMA STRATEJİSİ

Marcao'nun ligde cezasının sürmesiyle stoperde oynamaya devam edecek olan Luyindama'ya ise stratejik davranılacak. Kongolu stoperin bir yıl kalan sözleşmesi benzer mali şartlarda 2 yıl uzatılmaya çalışılacak ve sezon sonu serbest kalması önlenecek.

LUYİNDAMA'NIN DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz sezonun başında 200 bin Euro piyasa değeri olan oyuncu, geride kalan sürede değerini katlayıp 3.5 milyon Euro'ya ulaştı.

ALİOU DİENG PAZARLIĞI

Galatasaray'ın orta sahadaki B planı olarak bilinen Aliou Dieng için Mısır basınına göre sarı-kırmızılılar resmi teklif yaptı. Mısır'da El Ahly forması giyen 23 yaşındaki Malili oyuncu için Aslan'ın 1.5 milyon dolar kiralama artı 5.5 milyon dolar da satın alma opsiyonu önerdiği iddia edilirken 8 milyon dolar isteyen Mısır kulübünün teklifi reddettiği duyuruldu.

EMRE AKBABA ALANYASPOR'A KİRALANDI

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı. Deneyimli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Akdeniz temsilcisi transferi resmen açıkladı.

EMRE AKBABA ESKİ TAKIMINA DÖNMÜŞ OLDU

Emre Akbaba için, "Evine hoş geldin Emre Akbaba' ifadeleri kullanıldı. Bilindiği gibi Emre Akbaba, Alanyaspor'dan sarı-kırmızılı takıma imza atmıştı. Alanyaspor'dan yapılan paylaşımda, "Yine, yeni, yeniden... Evine hoş geldin Emre Akbaba!" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY ELNENY TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için Elneny ile görüşmüştü. Mohamed Elneny'nin transferi konusunda Beşiktaş da istekliydi. Elneny'nin kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon € talep etti.

William D'avila'nın devreye girmesiyle Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro ve dört senelik sözleşme istedi.

BAŞKAN BURAK ELMAS KARŞI ÇIKTI!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mohamed Elneny transferinin bu maliyetlerde bitmesini istemedi. Başkan Elmas, '4 sene boyunca böyle bir kontratı kulübe bağlamam' diyerek transferi veto etti.

Beşiktaş da Elneny'den vazgeçerek Barcelona'nın Boşnak orta sahası Miralep Pjanic'i kiraladı. Galatasaray, diğer alternatiflere yöneldi.

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Son dakika: Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! Mostafa Mohamed'e dikkat çeken uyarı...
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