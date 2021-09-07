Son dakika: İşte Beşiktaş’ın Cyle Larin planı! Performansıyla dünyada zirvede...

İYİ Kİ ARKADAŞIM VAR!

Beşiktaş yönetimi bu dönem yaptığı yıldız transferlerde 'arkadaş stratejisi' uyguladı

Sadece Türkiye değil Avrupa'nın da en sürpriz transferlerinden biri olarak gösterilen Miralem Pjanic'in gelişinde Kartal'ın eski stoperi Dusko Tosic'in de imzası vardı. Tosic, saatlerce Nevzat Demir Tesisleri'nde kalarak Boşnak yıldızla irtibatı sağladı. Hatta özel uçağı da Saraybosna'da hazır tuttu.