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Giriş Tarihi: 7.9.2021 09:13 Son Güncelleme: 7.9.2021 09:47

Son dakika: İşte Beşiktaş'ın Cyle Larin planı! Performansıyla dünyada zirvede...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: İşte Beşiktaş’ın Cyle Larin planı! Performansıyla dünyada zirvede...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Dış transferde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, iç transferde Kanadalı yıldızı Cyle Larin'in sezon sonunda bitecekı sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki golcüye yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın Cyle Larin'e yeni sözleşme teklifi...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta sözleşmesinin son sezonuna giren Kanadalı golcü Cyle Larin ile yönetim yeniden masada. Yazın başkan Çebi'nin kontrat uzatma teklifi yaptığı futbolcudan henüz ses çıkmadı. Yeni öneride ise yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk mukavele var.

Dış transferde fırtına gibi esen Beşiktaş yönetimi iç transferi de kısa sürede bitirip tamamen huzura kavuşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Cyle Larin ile başkan Ahmet Nur Çebi yaz aylarında görüşürken Kanadalı oyuncu henüz geri dönüş yapmadı.

26 yaşındaki forvet için gelen teklifler yeterli bulunmazken yönetim de ocak ayını beklemeden kontrat uzatmak için ikinci hamlesini yapacak.

Ocak ayında başka kulüplerle anlaşma hakkına sahip olan Larin ile milli takım dönüşünde yeni bir görüşme yapılacak. 1.7 milyon Euro maaşa oynayan yıldız futbolcuya yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerilecek.

MİLLİ TAKIMDA 11 MAÇTA 12 GOL!

Cyle Larin, 2021'deki Kanada Milli Takımı performansıyla tüm dünya yıldızlarını geride bıraktı. 26 yaşındaki golcü, Kanada ile çıktığı 11 maçta 12 gol atarak 2021'de milli takım formasıyla en çok gol kaydeden oyuncu oldu.

İYİ Kİ ARKADAŞIM VAR!

Beşiktaş yönetimi bu dönem yaptığı yıldız transferlerde 'arkadaş stratejisi' uyguladı

Sadece Türkiye değil Avrupa'nın da en sürpriz transferlerinden biri olarak gösterilen Miralem Pjanic'in gelişinde Kartal'ın eski stoperi Dusko Tosic'in de imzası vardı. Tosic, saatlerce Nevzat Demir Tesisleri'nde kalarak Boşnak yıldızla irtibatı sağladı. Hatta özel uçağı da Saraybosna'da hazır tuttu.

N'Koudou ise Michy Batshuayi transferi için uzun süre arkadaşına dil dökerken 5 günde gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

Alex Teixeira transferinde de başrolde Josef de Souza vardı. Bu ikilinin yaz döneminde birlikte tatil yaptığı süreçte Beşiktaş yönetimi fitili ateşlemişti. Suudi Arabistan'dan teklifler gelmesine rağmen yakın arkadaşının da etkisiyle Teixeira, Beşiktaş'a geldi.

BEŞİKTAŞ'A 5.6 MİLYON EURO!

Beşiktaş, gelirleri artırmak için hız verdiği sponsorluk anlaşmalarından birine daha imza attı. Siyah-beyazlılar, taraftar token platformu Bitci ile tribün isim sponsorluğu anlaşmasına vardı.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmasının 3 sezon için toplam 5 milyon 670 bin Euro + KDV olduğu bildirildi. Anlaşma gereği artık Vodafone Park'ta yer alan Güney Kale Arkası tribününe "Bitci Tribünü" adı verilecek.

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Son dakika: İşte Beşiktaş'ın Cyle Larin planı! Performansıyla dünyada zirvede...
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