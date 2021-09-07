Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

Paris Saint-Germain bu sezon yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çekti. Los Galacticos'u kurmak için çaba harcayan yönetim, Lionel Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma gibi yıldızları kadrosuna kattı. Cristiano Ronaldo'yu da isteyen PSG, Portekizli yıldızı Manchester United'a kaptırdı.
SON DAKİKA: REAL MADRİD'İN HEDEFİ ÇOK BÜYÜK!
İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Real Madrid gelecek yaz yine dünyayı sarsacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Real Madrid, maliyeti düşürme adına sözleşmesi elinde olacak yıldızlara yönelecek. Bunlardan biri de Manchester United forması giyen Paul Pogba!
Pogba ile Manchester United arasındaki sözleşme 2022'de bitiyor. Pogba, Manchester United ile sözleşme yenilemeyeceğini ifade etmişti.
Real Madrid, Paul Pogba'yı transfer etmek istiyor. Eğer transfer gerçekleşirse PSG de başka bir hamle yapacak.
HAKAN'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞI...
İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Manchester United, sezon sonunda Pogba yerine alternatif arayışında. Hem Manchester United hem PSG Fildişi Sahilleri milli takımında da forma giyen Franck Kessie'yi gündemlerine aldı.
Kessie ile Milan arasındaki sözleşme de 2022 Haziran'da bitecek.
Ayrıca Tottenham da Kessie ile ilgileniyor.