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Giriş Tarihi: 7.9.2021 15:56 Son Güncelleme: 7.9.2021 16:01

Son dakika: Ronaldo ve Messi'den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

Son dakika... Bu yaz, transfer konusunda en dikkat çekici sezonlardan biri oldu. Cristiano Ronaldo, Manchester United'a, Lionel Messi ve Sergio Ramos, PSG'ye imza attı. Kylian Mbappe ve Eden Hazard transferleri ise son anda iptal oldu. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre PSG, önümüzdeki sezon için hedefini belirledi! İşte son dakika haberinin detayları...

Paris Saint-Germain bu sezon yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çekti. Los Galacticos'u kurmak için çaba harcayan yönetim, Lionel Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma gibi yıldızları kadrosuna kattı. Cristiano Ronaldo'yu da isteyen PSG, Portekizli yıldızı Manchester United'a kaptırdı.

Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

SON DAKİKA: REAL MADRİD'İN HEDEFİ ÇOK BÜYÜK!

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Real Madrid gelecek yaz yine dünyayı sarsacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

Real Madrid, maliyeti düşürme adına sözleşmesi elinde olacak yıldızlara yönelecek. Bunlardan biri de Manchester United forması giyen Paul Pogba!

Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

Pogba ile Manchester United arasındaki sözleşme 2022'de bitiyor. Pogba, Manchester United ile sözleşme yenilemeyeceğini ifade etmişti.

Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

Real Madrid, Paul Pogba'yı transfer etmek istiyor. Eğer transfer gerçekleşirse PSG de başka bir hamle yapacak.

Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

HAKAN'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞI...

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Manchester United, sezon sonunda Pogba yerine alternatif arayışında. Hem Manchester United hem PSG Fildişi Sahilleri milli takımında da forma giyen Franck Kessie'yi gündemlerine aldı.

Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

Kessie ile Milan arasındaki sözleşme de 2022 Haziran'da bitecek.

Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

Gelecek sezon Kessie'nin PSG'ye Pogba'nın da Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

Son dakika: Ronaldo ve Messi’den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...

Ayrıca Tottenham da Kessie ile ilgileniyor.

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Son dakika: Ronaldo ve Messi'den sonra yaza büyük savaş var! PSG ve Real Madrid...
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