Son dakika: Türkiye’nin rakibi İskoçya! Ümit Milliler 3 puan peşinde

Son dakika... Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 2. maçında İskoçya'yı konuk ediyor.
Milliler, gruptaki ilk müsabakasında Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac yönetecek. Yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacağı maçın dördüncü hakemi Dario Kulusic olacak.
CANLI! TÜRKİYE 0-1 İSKOÇYA
8' Middleton
İLK 11'LER...
TÜRKİYE: ERSİN DESTANOĞLU, BÜNYAMİN BALCI, YUSUF CAN ESENDEMİR, RAVİL TAGİR, EREN ELMALI, ALİ KAAN GÜNEREN, UMUT GÜNEŞ, GÖKDENİZ BAYRAKDAR, ÖMER FARUK BEYAZ, BARIŞ ALPER YILMAZ, ALİ AKMAN.
İSKOÇYA: SİNCLAİR, RAMSAY, JOSH DOİG, WELSH, LEWİS MAYO, JAMES SCOTT, MİDDLETON, STEPHEN KELLY, MONTGORMERY, KENNEDY, WİLLİAMSON.
GOL | Türkiye U21 0-1 İskoçya U21