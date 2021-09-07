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Giriş Tarihi: 7.9.2021 19:27 Son Güncelleme: 7.9.2021 19:53

Son dakika: Türkiye'nin rakibi İskoçya! Ümit Milliler 3 puan peşinde

Son dakika: Türkiye’nin rakibi İskoçya! Ümit Milliler 3 puan peşinde

Son dakika... 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milli Takımımız, ikinci maçında 3 puan peşinde. Ay yıldızlılar, Bursa Timsah Park'ta İskoçya'yı konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan müsabakada Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac düdük çalıyor.

Son dakika... Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 2. maçında İskoçya'yı konuk ediyor.

Bursa Timsah Park'ta oynanan karşılaşma, saat 19.30'da başladı ve A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Milliler, gruptaki ilk müsabakasında Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac yönetecek. Yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacağı maçın dördüncü hakemi Dario Kulusic olacak.

ASpor CANLI YAYIN

CANLI! TÜRKİYE 0-1 İSKOÇYA

8' Middleton

İLK 11'LER...

TÜRKİYE: ERSİN DESTANOĞLU, BÜNYAMİN BALCI, YUSUF CAN ESENDEMİR, RAVİL TAGİR, EREN ELMALI, ALİ KAAN GÜNEREN, UMUT GÜNEŞ, GÖKDENİZ BAYRAKDAR, ÖMER FARUK BEYAZ, BARIŞ ALPER YILMAZ, ALİ AKMAN.

İSKOÇYA: SİNCLAİR, RAMSAY, JOSH DOİG, WELSH, LEWİS MAYO, JAMES SCOTT, MİDDLETON, STEPHEN KELLY, MONTGORMERY, KENNEDY, WİLLİAMSON.

GOL | Türkiye U21 0-1 İskoçya U21

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Son dakika: Türkiye'nin rakibi İskoçya! Ümit Milliler 3 puan peşinde
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