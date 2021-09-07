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Giriş Tarihi: 7.9.2021 09:55

TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Eylül ayında düzenlenecek olan TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile belirlenecek faiz kararı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Piyasalara yön verecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar merakla beklenirken öte yandan geçtiğimiz ay piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 19’da sabitleme kararı almıştı. Bu kapsamda “TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?” soruları Eylül ayıyla beraber gündeme taşındı. İşte tüm detaylar ve toplantı tarihi...

TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile belirlenecek olan faiz kararı için geri sayım başladı. Pek çok yatırımcı ve ekonomistin yakından takip ettiği toplantıda çıkacak olan karar merak ediliyor. Piyasaları direkt olarak etkileyecek olan konuyla ilgili şimdiden araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte PPK toplantısının yapılacağı o tarih ve tüm detaylar...

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TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

TCMB'DE ALINAN SON KARARLAR ŞÖYLE;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.

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TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.

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TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
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