Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tek doz aşı olanlar PCR testi verecek mi, zorunluluğu var mı? Kimler PCR testi yaptıracak?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 09:38

Tek doz aşı olanlar PCR testi verecek mi, zorunluluğu var mı? Kimler PCR testi yaptıracak?

Tek doz aşı olanlar PCR testi verecek mi, zorunluluğu var mı? Kimler PCR testi yaptıracak?

PCR testi zorunluluğu, alınan son kararla tüm iş yerlerinde ve kalabalık faaliyetlerin bulunduğu çeşitli alanlarda geçerli hale geldi. Bu zorunluluğun kapsamını merak edenlerse, tek doz aşı olanlar PCR testi verecek mi, PCR zorunluluğu var mı, kimler PCR testi yaptıracak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konunun detayları İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede ve haberimizde!

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla, aşı olmayan vatandaşların çalıştıkları iş yerine haftada bir veya iki defa negatif PCR testi beyan etmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca bazı yerlere girişte de negatif PCR testi zorunluluğu geldiği hakkında bir genelge yayınlandı. Bunun üzerine vatandaşlar PCR testi kimler için zorunlu, kimler PCR testi yaptıracak diye araştırmaya koyuldu. Ayrıca, tek doz aşı olanlar PCR testi verecek mi, zorunluluğu var mı sorusu da gündemde yerini koruyor. İşte konuya ilişkin detaylar.

PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

Aşısız vatandaşların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Ayrıca şehirler arası seyahatte ve iş yerlerinde de negatif PCR sonucu düzenli aralıkla istenecek.

TEK DOZ AŞI OLANLAR PCR TESTİ VERECEK Mİ?

Aşı sürecini tamamlamayan vatandaşlar iş yerlerine, şehirler arası toplu ulaşım araçlarına, konser, sinema ve benzeri alanlara PCR testi sonucu beyan etmek zorundadır. Tek doz aşı olan vatandaşlar için de bu durum geçerlidir.

TEK DOZ AŞI OLANLAR UÇAĞA VE OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Tek doz aşı olan ve daha önce Koronavirüs atlatmayan vatandaşlar otobüs, uçak, tren gibi şehirler arası toplu ulaşım araçlarına binişte negatif PCR testi göstermek zorundadır. Negatif PCR testi olmayan aşısız vatandaşlar yolculuğu gerçekleştiremez.

EN ÇOK OKUNANLAR

DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
KYK yurt başvuruları başladı! e-Devlet üzerinden 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar?
KYK burs başvuruları başladı mı ve nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvurusu ne zaman ve şartları neler?
Bu dönem üniversiteler yüz yüze eğitimle ne zaman açılacak? 2021-2022 Üniversitelerin açılma tarihi ertelendi mi?
Kabine Toplantısı kararları belli oldu! İşte 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları
Son dakika haberleri... Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Yeni dava açıldı
Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...
Son dakika haberi: İşsizliği azaltacak müthiş hamle! 3 yılda 3.5 milyon istihdam
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek doz aşı olanlar PCR testi verecek mi, zorunluluğu var mı? Kimler PCR testi yaptıracak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA