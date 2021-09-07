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Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:51 Son Güncelleme: 7.9.2021 16:51

Türkiye Finlandiya Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye A Milli erkek voleybol takımı bu kez Finlandiya karşısında!

Türkiye Finlandiya Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye A Milli erkek voleybol takımı bu kez Finlandiya karşısında!

A Milli Erkek Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası C grubundaki son maçına çıkmaya hazırlanırken heyecan dolu mücadeleyi merakla bekleyen milyonlarca kişi Türkiye Finlandiya Voleybol maçı yayın kanalı, saati gibi detayları araştırmaya başladı. 3’te 3’lük galibiyet serisini Hollanda karşısında kaybeden Filenin Efeleri Hakametsa Arena Stadyumu'nda performans sergileyecek. “Türkiye Finlandiya Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları bu noktada yanıt armaya başladı. İşte Finlandiya – Türkiye voleybol maçı yayın kanalı, saati ve merak edilen tüm detaylar...

Türkiye erkek voleybol maçı için gözler yarınki Finlandiya maçına çevrildi. Avrupa şampiyonasında oldukça iyi bir performans sergileyen ay yıldızlı ekip, C grubundaki son maçına çıkmaya hazırlanırken öte yandan milyonlarca kişi "Türkiye Finlandiya Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Finlandiya – Türkiye voleybol maçı hakkında tüm detaylar...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Maç; TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak aktarılacak.

"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu.

Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.

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Türkiye Finlandiya Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye A Milli erkek voleybol takımı bu kez Finlandiya karşısında!
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