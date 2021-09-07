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Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:08 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:09

Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kaç gün var? Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman sona erecek?

Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kaç gün var? Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman sona erecek?

Eylül ayının ortalarına gelinirken yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı da futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Dört büyükler başta olmak üzere, birçok takım son takviyelerini yapmaya çalışırken transfer sezonu bitiş tarihi de araştırılıyor. Bilindiği gibi, transfer sezonu son günde bile önemli isimlere imza attırılıyor. TFF tarafından 2021 transfer sezonu bitiş tarihi ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, Süper Lig'de yaz transfer sezonunun bitmesine kaç gün var? 2021 Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitecek? Detaylar haberimizde.

Süper Lig'e Milli Takım arası verilirken yaz transfer dönemi bitiş tarihi de taraftarlarca araştırılan konular arasında bulunuyor. Dört büyük takıma gönül vermiş olan taraftalrarın yanı sıra, diğer takımların taraftarları da transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, yaz aylarının başlarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararda, transfer sezonu tarihleri ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, 2021 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? İşte, transfer döneminin bitiş tarihi 2021-2022

2021-2022 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.

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Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kaç gün var? Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman sona erecek?
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