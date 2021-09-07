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Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:13

YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversitelerde ilk yerleştirmelerin sonuçlanmasıyla beraber 140 baraj puanıyla yapılacak YKS ek tercihler için geri sayım başladı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ve taban puanları gözönüne alınarak yapılacak başvurularla ilgili açıklama merakla beklenirken bu kapsamda gözler “YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili ÖSYM’nin kılavuz yayımlaması beklenirken tarihlerin de bu hafta içerisinde belli olması öngörülüyor. Peki, 2021 YKS üniversite ek tercihleri (ikinci yerleştirmeler) ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

YKS ek tercih tarihleri için gözler gelecek son dakika çıklamasına çevrildi. Üniversitelerde ilk yerleştirmeler bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmış ve adaylar başvurularını yapmaya başlamıştı. Bu noktada "YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?" soruları halen bir okula yerleşememiş adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM'nin kısa zamanda ikinci yerleştirmelerle ilgili kılavuzu resmi sitesinden yayımlaması bekleniyor. İşte 2021 YKS ek tercih tarihler ve detaylar...

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

% 32 BARAJI GEÇEMEDİ

2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.

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