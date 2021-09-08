Alanyaspor Nijeryalı stoperle anlaştı

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor transferin son gününde Portekiz'in Boavista takımında oynayan 23 yaşındaki stoper Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına kiraladı. Portekizli oyuncu yarın Aytemiz Alanyaspor Kulüp tesislerinde Başkan Hasan Çavuşoğlu'nunda katılacağı toplantı salonunda imza töreni yapılacak.



ALANYASPOR'DA 1 YIL KİRALIK OYNAYACAK



Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper Cidozie Awaziem Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti. Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.92 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.