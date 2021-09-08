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Giriş Tarihi: 8.9.2021 15:24

Alanyaspor Nijeryalı stoperle anlaştı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanyaspor Nijeryalı stoperle anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor transferin son gününde Portekiz'in Boavista takımındaki 23 yaşındaki Nijerya Milli Takım oyuncusu Cidozie Awaziem'le yarın 1 yıllık sözleşme imzalayacak

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor transferin son gününde Portekiz'in Boavista takımında oynayan 23 yaşındaki stoper Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına kiraladı. Portekizli oyuncu yarın Aytemiz Alanyaspor Kulüp tesislerinde Başkan Hasan Çavuşoğlu'nunda katılacağı toplantı salonunda imza töreni yapılacak.

ALANYASPOR'DA 1 YIL KİRALIK OYNAYACAK

Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper Cidozie Awaziem Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti. Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.92 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Alanyaspor Nijeryalı stoperle anlaştı
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