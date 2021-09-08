Altın fiyatlarında flaş hareket! 8 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika altın fiyatları... Her gün gerek yatırım gerekse düğün sezonuyla beraber hediye amacıyla sarı metal alım satımı yapacak olan vatandaşlar gün içerisinde güncel rakamları yakından takip ediyor. Bir dönem ani iniş ve çıkışlarıyla gündeme gelen bu yatırım aracı son dönemde grafiğindeki küçük çaplı hareketler ile durgunluğunu koruyor. Vatandaşlar bu kapsamda gün içerisinde "8 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...