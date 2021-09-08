Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında flaş hareket! 8 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 8.9.2021 07:10 Son Güncelleme: 8.9.2021 07:10

Altın fiyatlarında flaş hareket! 8 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında flaş hareket! 8 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın üçüncü işlem gününde sabah saatleriyle beraber altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri araştırma konusu haline geldi. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre bugün saı metalin gram fiyatı 483 TL’den açılış yaparken öte yandan çeyrek fiyatı ise 786 TL olarak kaydedildi. Bu kapsamda “8 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar...

Son dakika altın fiyatları... Her gün gerek yatırım gerekse düğün sezonuyla beraber hediye amacıyla sarı metal alım satımı yapacak olan vatandaşlar gün içerisinde güncel rakamları yakından takip ediyor. Bir dönem ani iniş ve çıkışlarıyla gündeme gelen bu yatırım aracı son dönemde grafiğindeki küçük çaplı hareketler ile durgunluğunu koruyor. Vatandaşlar bu kapsamda gün içerisinde "8 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 784,00

SATIŞ: 794,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 481,25

SATIŞ: 481,35

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 7 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.170.00

SATIŞ: 3.221.00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.089,91

SATIŞ: 3.152,47

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.568.00

SATIŞ: 1.589.00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.204,00

SATIŞ: 3.252,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,44

SATIŞ: 452,28

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Altın fiyatlarında flaş hareket! 8 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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