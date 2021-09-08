AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav notu sorgulama!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin bu yıla ilişkin yaz okulu sınavları tamamlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken, sınav sonuçlarını merak eden açık öğretim öğrencileri "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. 4 Eylül'de tamamlanan yaz okulu sınavlarının soruları sistemden erişime açıldı. Sınav sonuçları ise, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuyla inceleniyor. AÖF sınav notu sorgulama ekranı haberimizde!

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların konuyla ilgili heyecanlı bekleyişi devam ederken fakültenin açıklamaları takip ediliyor.