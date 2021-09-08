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Giriş Tarihi: 8.9.2021

Avrupa basını ne yazdı?

Avrupa basını ne yazdı?
Hollanda karşısındaki farklı yenilgi sonrasında Avrupa basını da Milliler'in kötü durumunu başlıkları ile gözler önüne serdi. Hollanda'dan De Telegraaf, "Kısa süre içinde Türkler'i çok geride bıraktık" diyerek liderlik vurgusu yaparken, Voetbal ise "Türkler'in dramı" başlığı ile maçı anlattı. İngiliz Daily Mail, "Hollanda şov yaptı" ifadesini kullanırken, İspanyol El Mundo Deportivo ise Barcelona'dan Depay'ın performansı üzerinden maçı anlattı.

DEPAY TARİHE GEÇTİ!
3 gol ile A Milli Takımımız'ı dağıtan Memphis Depay, Türkiye'ye 24 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Barcelona forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Nisan 1997'de ağlarımıza 3 gol gönderen Luis Oliveira'dan sonra hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

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Avrupa basını ne yazdı?
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