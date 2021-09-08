Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic’e coşkulu karşılama

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Miralem Pjanic, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı.
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic İstanbul'a geldi!
Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı. Bosnalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.