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Giriş Tarihi: 9.9.2021 01:42

Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic'e coşkulu karşılama

DHA
Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic’e coşkulu karşılama

Beşiktaşlı taraftarlar, ülkesinin milli takımından dönen Miralem Pjanic'i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı. Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı. Bosnalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Miralem Pjanic, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı.

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Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı. Bosnalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

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Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic'e coşkulu karşılama
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