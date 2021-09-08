Bitcoin bugün kaç TL? 8 Eylül 2021 Bitcoin ne kadar, neden düştü? İşte, canlı ve anlık fiyatı

Son dönemin popüler yatırım aracı bitcoin, milyonların gün içerisinde gündemine gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün rekor derecede düşüş yaşayan yatırım aracı bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen kişiler "1 bitcoin kaç tl, nasıl ve nereden alınır?" sorularıyla araştırma konusu haline geliyor. İşte (BTC) bitcoin alma – satma ve fiyatlarındaki son duruma dair detaylar…
1 Bitcoin, 44.743,00 dolardan işlem görürken 1 Ethereum ise 3.234,57 dolardan işlem görüyor.
El Salvador, kripto paralarda gerileme yaşanınca 150 Bitcoin alımı daha gerçekleştirdi.
Bitcoin'in dün itibarıyla resmi para birimi haline geldiği El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Buekele, dün akşam Bitcoin'de yaşanan düşüşü fırsat görerek 150 Bitcoin alımı daha yaptıklarını duyurdu.
Ülkenin toplam varlığı dün akşamki alımla 550 adete çıktı. Ülkenin önceki 400 Bitcoin alımının maliyeti 20 milyon dolar civarındaydı. Dünkü alımlar için de 7 milyon dolar ödendiği vurgulandı.