Cristiano Ronaldo Juventus’tan neden ayrıldı? Khabib Nurmagomedov’dan olay yaratacak bomba sözler!

"Ronaldo 17 yıldır zirvede yer alıyor. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda finaldeydi. 2021 yılındayız ve hala Ronaldo gol atmaya devam ediyor. Messi de tarihin en iyilerinden biri ama Ronaldo'nun ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum."