Cristiano Ronaldo Juventus’tan neden ayrıldı? Khabib Nurmagomedov’dan olay yaratacak bomba sözler!

Ronaldo'nun flaş bir kararla Manchester United'a transferinden sonra çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kimsenin beklemediği bu transferin perde arkasıyla ilgili Khabib Nurmagomedov flaş açıklamalarda bulundu.
Sport24'e konuşan Khabib, "Kişisel mesajları açmak istemiyorum fakat Ronaldo bana İtalya'dan çok sıkıldığını ve İngiltere'ye dönmek istediğini söyledi" açıklamasını yaptı.
Khabib, 36 yaşındaki Ronaldo'nun bir diğer dünya yıldızı olan Messi'den daha havalı ve daha yetenekli olduğunu ifade etti.
"RONALDO BANA GİDECEĞİNİ 1 AY ÖNCE SÖYLEDİ"
Khabib, Ronaldo transferi hakkında çok flaş bir açıklama yaptı. Khabib "Ronaldo bana 1 ay öncesinden Manchester'a taşınacağını söylemişti."
"MANCHESTER UNITED ONUN İÇİN DAHA İYİ"
"Bu anlaşmanın gerçekleşmesini bekliyordum zaten. Manchester United'ın onun için Juventus'tan daha uygun olduğunu düşünüyorum."
"Ronaldo 17 yıldır zirvede yer alıyor. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda finaldeydi. 2021 yılındayız ve hala Ronaldo gol atmaya devam ediyor. Messi de tarihin en iyilerinden biri ama Ronaldo'nun ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum."
Ronaldo'nun hafta sonu Newcastle maçında oynaması bekleniyor. Portekizli yıldız bugün ilk kez Manchester United ile antrenmana çıktı.
Manchester United, 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'yu Juventus'tan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Poretkizli yıldız, geçen sezon Siyah-beyazlılarda çıktığı 44 maçta 36 gol attı ve 4 asist kaydetti.