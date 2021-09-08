Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."

36 yaşında yeniden Premier Lig'e dönen Cristiano Ronaldo, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ronaldo'nun arkadaşı olan MMA efsanesi Khabib Nurmagomedov, "Ronaldo bana 1 ay önce bana gideceğini söylemişti. İtalya'dan çok sıkıldığını ve Manchester'a gideceğini ifade etmişti." açıklamasını yapmıştı.
Ronaldo, Daily Mail'e verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ronaldo'nun verdiği cevaplar İngiltere basınında çok konuşuldu. İşte Ronaldo'nun o sözleri...
"GENELDE SIKICI BİRİYİMDİR"
"Genelde sıkıcı biriyimdir. Şöhret başlayınca her şey güzel. Ünlüsün, harika bir oyuncusun, kupalar kazanıyorsun, goller atıyorsun, gazetelerin manşetlerine çıkıyorsun ama yıllar sonra hayata farklı bir gözle bakıyorsun."
"MAHREMİYETİM GİTTİ DİYEBİLİRİM"
"Kız arkadaşın var, çocukların var, biraz özel bir hayat istiyorsun ama ne yazık ki pek olmuyor. Mahremiyetim gitti diyebilirim."
"FIRSATIM OLSAYDI..."
"Şimdi fırsatım olsaydı, mahremiyetimi geri almak için para öderdim. İnsanlar, "Ama sen zenginsin. paran var, araban var, evlerin var. Ancak her şey bu değil."
"SON İKİ YILDA ÇOCUKLARIMA HİÇ PARKA GİDEMEDİM"
İnanın bana, çok ünlü olmak iyi değil. Son iki yılda çocuklarımla kaç kez parka gittim biliyor musun? Sıfır."
"KENDİMİ KAFESTE GİBİ HİSSEDİYORUM"
"Arkadaşlarımla bara gidemem çünkü orada benimle rahat etmeyeceklerini biliyorum. Bunu yapmaktan kaçınırım. Çünkü etrafımdakiler benden daha gergin olacaklar. Kendimi kalıcı bir kafeste gibi hissediyorum. Ama bunu değiştirmek artık çok geç."