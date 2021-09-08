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Giriş Tarihi: 8.9.2021 07:16 Son Güncelleme: 8.9.2021 07:17

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır ve nereden görüntülenir?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır ve nereden görüntülenir?

DGS tercih sonuçları bekleniyor: Geçtiğimiz hafta başlayan DGS tercih süreci yarın son buluyor. Tercihlerin alınmasının ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak ve adayların öğrenim süreci kaldığı yerden devam edecek. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ediyor. DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır, nereden görüntülenir? İşte DGS sonuç tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı!

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri yarına kadar alınmaya devam edecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sonuç tarihini araştırmaya koyuldu. DGS yerleştirme sonuçları en zaman açıklanır, nereden görüntülenir gibi sorular da üniversite eğitimini devam ettirmeyi planlayan aday öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte bu konu hakkında merak edilenlerin yanıtı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi verilmedi. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde son durum haberimizde yer alacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.

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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır ve nereden görüntülenir?
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