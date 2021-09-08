2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri yarına kadar alınmaya devam edecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sonuç tarihini araştırmaya koyuldu. DGS yerleştirme sonuçları en zaman açıklanır, nereden görüntülenir gibi sorular da üniversite eğitimini devam ettirmeyi planlayan aday öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte bu konu hakkında merak edilenlerin yanıtı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.