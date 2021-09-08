Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye ödeneği ne kadar? Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar?

Kırtasiye parası ya da kırtasiye ödeneği olarak bilinen, tüm öğretmenlere her yıl düzenli olarak ödenen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlerin gündemindeki bu soru, yapılan son açıklamayla yanıt buldu. MEB'e bağlı tüm okullardaki öğretmenlere sağlanan bu destek, öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatacak ve kırtasiye ödeneği ne kadar oldu sorularıyla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son açıklamalar.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

Eğitim ödeneği her eğitim-öğretim yılının başında öğretmenlere sağlanan materyal destek ödemesidir. Devletin sağladığı bu imkan, öğretmenlerin sınıf içi materyaller, ders araç-gereçleri ve benzeri harcamalarında kullanılması için verilir.