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Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:47

Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 8 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere ödendi?

Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 8 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere ödendi?

Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırma konusu haline geldi. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay belirli aralıklarla ödenmekte olan vatandaşlar ay başıyla beraber “Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere ödendi?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Ödemeler genellikle ayın 15’i itibarıyla tüm illere yatmış oluyor. İşte Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Her ay evinde ağır hastası olan ve o kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanan bu ödenek "Eylül ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere ödendi?" soruları ile araştırma konusu haline geldi. Ödemelerin sorgulanması adına birçok yöntem bulunuyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 25 Ağustos 2021 E devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 8 Eylül 2021 tarihli evde bakım maaşları yatırılmadı.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 8 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere ödendi?
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