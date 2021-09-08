Fenerbahçe’de Sinan Gümüş belirsizliği! 2 ayrılık birden...

Türkiye'de transfer dönemi bu gece yarısı bitecek. Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş için Karagümrük, sarı-lacivertlilerle anlaşmış ancak oyuncu ile görüşme zemini bulamamıştı. Tecrübeli oyuncuya son olarak Kasımpaşa talip oldu. Kanarya'nın lisansını önceki gün çıkardığı Burak Kapacak'a ise Altay kanca attı.

Sinan Gümüş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol attı ve 1 asist kaydetti.

PELKAS GERİ DÖNDÜ!

Süper Lig'de Sivasspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Pelkas'a kavuştu. 12 Ağustos'ta yapılan idmanda omzu çıkan ve yaklaşık bir aydır takımdan ayrı kalan Yunan yıldız, dün ilk kez takımla çalışırken hırsıyla hazır olduğu görüntüsünü de verdi.

Milli arada Crespo, Berisha, Rossi ve Max Meyer gibi isimlerle güçlenen sarı-lacivertlilerde kıyasıya bir rekabet yaşanırken, 27 yaşındaki Pelkas da kendine yer bulmak için çaba harcayacak.

CRESPO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI!

Bu arada önceki gün imzayı atan Crespo dün ilk kez takımla çalıştı. Novak özel program dahilinde idmanlarını sürdürürken, Serdar Dursun ve Sosa'nın tedavileri devam ediyor.

KOL KOLA BİRLİKTE

Fenerbahçe, Nesine.com ile A takım forma kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Burak Kızılhan, "10 yıldır aralıksız devam eden yol arkadaşlığımız var. Umarım adı bu sezon şampiyon takımın formasında yer almış olacak" dedi.